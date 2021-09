Schiphol zet varkens in om vliegtuigbotsingen met ganzen te voorkomen

Premium Binnenland

Wilde zwijnen vallen wandelaars aan: ‘Mijn vrouw durft het bos niet meer in’

Jaren leefden ze in bosgebied Heijkersbroek in Ell, zonder iemand lastig te vallen. Nu vallen de wilde zwijnen plots wandelaars aan. Een door coronadrukte verstoorde natuur in combinatie met loslopende honden vormen waarschijnlijk de reden. Veel inwoners durven het bos niet meer in.