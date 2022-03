Beursblog: ’AEX zet opmars voort’

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De AEX gaat waarschijnlijk hoger van start, waarmee de stevige opmars van de afgelopen dagen een positief vervolg zou krijgen. Beleggers zien zich gesterkt door positieve ontwikkelingen in Azië en blijven erop vertrouwen dat een diplomatieke oplossing voor de oorlog in Oekraïne aanstaande is.