Ruim €500 miljoen schade door stormen Dudley, Eunice en Franklin

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars maandag. Het gaat volgens de koepelorganisatie van verzekeraars om een eerste inventarisatie, de schade kan nog verder oplopen.

De verzekeraars hebben vele duizenden schademeldingen ontvangen door stormen Dudley, Eunice en Franklin en verwachten ook nog veel gevolgschade. De komende dagen blijft het namelijk flink waaien, zo is de verwachting. Dan bestaat het risico dat dakpannen en zonnepanelen die door eerdere windstoten zijn losgekomen voor meer schade zorgen. Datzelfde geldt voor bomen die al iets zijn ontworteld.

Van de stormen hield met name Eunice flink huis. Die storm trok vrijdag met windstoten tot 145 kilometer per uur over Nederland en liet verspreid over het land een spoor van vernieling achter. Zo stortte in Den Helder de overkapping van een treinperron deels in, werd in Rotterdam een grote opblaassporthal verwoest, en ontstond er grote schade aan het dak van het stadion van ADO Den Haag. Op diverse plekken moesten mensen ook hun woningen verlaten omdat daken waren weggewaaid en werd elders onderdak voor hen geregeld.

Verder zorgde het omwaaien van bomen voor grote ravage. In Oldenzaal werd bijvoorbeeld het pand van het carnavalsmuseum De Hofnar door een boom geraakt. Omvallende bomen hebben in Nederland ook vier levens geëist. Voor storm Eunice werd in delen van het land code rood afgegeven en belangrijke onderdelen van het openbaar leven kwamen stil te liggen.

„Verzekeraars hebben opgeschaald en zetten alles op alles voor een vlotte schadeafhandeling”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond. Klanten worden volgens hem zo snel mogelijk geholpen, maar zullen in sommige gevallen wel rekening moeten houden met wachttijden vanwege het grote aantal meldingen dat binnenkomt.

