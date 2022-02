Weer ’uitzonderlijk jaar’ voor PostNL door coronapandemie

Het aantal bezorgde pakketten lag nog nooit zo hoog en bij de postbezorging was de volumeafname gering, mede door de extra brieven die het bedrijf bezorgde vanwege corona, zoals uitnodigingen voor vaccinaties.

PostNL bezorgde vorig jaar een recordaantal van 384 miljoen pakketten. Dat betekende op jaarbasis een plus van bijna 14 procent. Bij het aantal brieven lag het volume ondanks de coronapost 0,5 procent lager dan een jaar eerder.

Dit alles resulteerde in een omzet van bijna 3,5 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog krap 3,3 miljard euro. De brutowinst kwam uit op 308 miljoen euro. Dat was 58 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Van dat resultaat was circa 82 miljoen euro coronagerelateerd en zal dus niet structureel zijn.

"Postbedrijf beloont aandeelhouders goed"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

’PostNL draait goed, alleen de daling van het aantal pakketten in het vierde kwartaal lijkt niet in het beeld te passen. Waar PostNL het jaar ervoor nog records brak door de coronacrisis, wordt de flinke dip nu ook verklaard uit dezelfde crisis. Dit terwijl er net zo goed sprake was van verstoorde ketens en een lockdown in het jaar ervoor. Ondanks deze wolk beloont het postbedrijf de aandeelhouders goed, met een dividenduitkering en een aandeleninkoopprogramma, waar de kosten dit jaar waarschijnlijk op zullen lopen.’

Ook merkt PostNL dat de strengere btw-regels op kleine pakjes van buiten de Europese Unie en andere wet- en regelgeving in China op de prestaties drukken. Samen met de verstoringen in de leveringsketen hebben deze regels de brutowinst met 17 miljoen euro gedrukt.

In het traditiegetrouw drukke slotkwartaal van het jaar, met daarin het feestdagenseizoen, was de impact volgens PostNL 11 miljoen euro op de brutowinst. Sinds 1 juli moet ook voor kleinere pakketjes van buiten de EU btw worden betaald. Ook is China de handel in namaakartikelen harder aan het aanpakken, wat de volumes raakt.

Verder spreekt topvrouw Herna Verhagen haar zorgen uit over situatie in Oekraïne. Die brengt volgens haar onzekerheid met zich mee voor mensen en het economische klimaat.