Profiel: spijkerharde onderhandelaar rijgt Tiffany aan zijn overnameketting

LVMH-topman Bernard Arnault Ⓒ Foto HH

LVMH-topman Bernard Arnault (71) is een spijkerharde onderhandelaar. De rijkste man van Europa trok in september zijn overnamebod op de Amerikaanse juweliersketen Tiffany in. Vandaag rijgt Arnault deze parel alsnog aan zijn overnameketting. Het weglopen uit de onderhandelingen bezorgt hem een korting van $425 miljoen op de overnameprijs van bijna $16 miljard.