Beursblog: forse winst techfondsen duwt AEX naar 745 punten

Door Theo Besteman

Jennifer Paffen, chair future generations board van ABM Amro Bank, heeft woensdag de beursgong in Amsterdam geluid. De bank keerde deze maand terug in de AEX-index. AEX 745.54 1.6 %

De Amsterdamse AEX is woensdag met 1,6% winst gesloten bij 745 punten. Technologiefondsen als ASMI, Besi en ASML boekten stevige winst en stuwden de index. Kunstmestfabrikant OCI is in de Midkap met een koersexplosie gesloten nadat een Amerikaanse activistische belegger er op de deur klopte. Biotechbedrijf Pharming won stevig op een koopadvies. Op Wall Street herstellen bankaandelen en gaan techfondsen omhoog.