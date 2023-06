Producenten van voedsel houden kraan prijzig gas open: ’sector raakt achterop’

De ondernemers in deze sector schakelen niet over op elektrische apparatuur, omdat de terugverdientijd lang is en ze bovendien last hebben van overvol stroomnetwerk waar ze van de netbeheerder geen nieuwe aansluiting krijgen.

„Daarnaast zorgden verhogingen van afzetprijzen tot minder noodzaak om het verbruik te reduceren”, aldus economen van ING Research in een nieuwe sectorstudie. De bedrijven konden kortom hun hoge gasprijzen doorberekenen aan klanten.

ING Research waarschuwt dat de Nederlandse voedingsindustrie hierdoor achterop dreigt te raken, omdat de overheid een lagere uitstoot van broeikasgassen gaat afdwingen. „Voedingsproducenten die daar niet op anticiperen zien hun energierekening oplopen vanwege hogere marktprijzen en de stijgende belastingen op gas. Verslechtering van hun concurrentiepositie ligt dan op de loer.”

Continu nodig

De voedingsindustrie zoals bakkers en vleesverwerkers draait voor bijvoorbeeld ovens voor 75% op aardgas. Om brood te bakken of te koken is vrijwel constant warmte nodig, wat jarenlang dankzij goedkoop aardgas uit Groningen mogelijk was.

„Het kost tijd voordat investeringen zijn doorgevoerd en bedrijven hebben moeite om productieprocessen te elektrificeren”, aldus de economen over de sector die jaarlijks €2 miljard investeert.

Hoewel nog klein in omvang, stappen wel steeds meer ondernemers over op zonnepanelen als energiebron. „Zonneprojecten bij grotere voedingsbedrijven bestaan vaak uit zo’n 2000 tot 3000 panelen. Maar zelfs als ieder groter bedrijf zonnepanelen heeft, is dat niet toereikend om in de stroombehoefte te voorzien”, zegt Ceel Elemans van ING Research.

Op veel plekken in Nederland zijn de mogelijkheden voor een zwaardere stroomaansluiting beperkt. De overgang op elektrische apparatuur stokt. Aanpassingen aanbrengen gaat in voedingsproductie ook niet zomaar, omdat veel bedrijven dag en nacht draaien. Daarnaast willen bedrijven investeringen in een paar jaar terugverdienen. „Terwijl de terugverdientijd bij grote verduurzamingsinvesteringen vaak langer is”, aldus de economen.

Bekijk ook: Opwekking duurzame energie uit zon en wind neemt snel toe

Zij dringen aan op besparing van gasverbruik. „Bedrijven met koel- en vriescellen kunnen meer stroom afnemen als er veel aanbod is om zo het stroomnet te ontlasten. Terwijl een bakkerij kan investeren in gasovens die om te bouwen zijn naar elektriciteit”, aldus Elemans van ING Research.