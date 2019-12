Matchpoint voor Jitse Groen in strijd om Just Eat

De afgelopen dagen trok Groen samen met de door hem ingehuurde zakenbank Bank of America een groep grootaandeelhouders van Just Eat via gesprekken in New York één voor één ’over de muur’, door ze onder strikte geheimhouding hun aandelen te laten toezeggen in ruil voor een verbeterd overnamebod in aandelen Takeaway, ter waarde van 916 pence per aandeel gebaseerd op de slotkoers van Takeaway van woensdag. Ook zal Takeaway na de overname van Just Eat diens Braziliaanse dochter verkopen en de winst uitkeren aan aandeelhouders.

De Zuid-Afrikaanse techinvesteerder Prosus, dat met een bod in cash probeerde Takeaway de loef af te steken, kreeg donderdagmiddag lucht van de list en lanceerde snel zelf een verhoogd bod van 800 pence per aandeel Just Eat. Dat lijkt echter kansloos, Takeaway heeft inmiddels 41,1% van de aandelen in Just Eat toegezegd gekregen, het neemt genoegen met 50% plus één aandeel. Prosus heeft slechts een paar duizend aandelen, minder dan 0,1%. Wel gaf het Zuid-Afrikaanse bedrijf van de Nederlandse ceo Bob van Dijk aan nu in de markt aandelen te gaan kopen.

Laatste bod

De koers van Takeaway is in de afgelopen weken stevig gestegen. Donderdagmiddag ging daar eenmalig 9,7% vanaf tot €80,25, toen beleggers de plotse verhoging van het bod (waardoor ze zelf verwateren in de nieuwe combinatie) moesten slikken. Takeaway biedt nu 0,12111 aandeel per aandeel Just Eat, terwijl dit eerder 0,09744 was, waardoor de aandeelhouders van Just Eat 57,5% van het fusiebedrijf in handen zullen krijgen, en de huidige Takeaway-aandeelhouders 42,5%. Oorspronkelijk was die verhouding 52,2% versus 47,8%.

Zowel Prosus als Takeaway heeft aangegeven dat het een definitief laatste bod is onder de Britse beursregels. Een unieke veiling onder het Britse Takeover Panel is daarmee van de baan.

Aandeelhouders van Just Eat hebben tot 10 januari de tijd op beide verhoogde biedingen in te gaan.

Daarmee komt de actuele waarde van zijn bod op Just Eat op 830 pence, bij een verhouding van 0,854 pond voor een euro. De koers van het Britse bedrijf eindigde hier vandaag licht onder met 823,2 pence, een plus van 2,6% vergeleken met gisteren.

Sterk laatste kwartaal

Takeaway laat in een apart persbericht weten dat het laatste kwartaal boven verwachting verloopt, vooral dankzij een groeiversnelling in Duitsland. Voor het gehele jaar wordt op een omzetgroei van 77% gemikt voor het gehele bedrijf en van 146% voor de Duitse activiteiten. In de eerste drie kwartalen van dit jaar was dit 76% respectievelijk 103%. De omzetgroei beliep in het derde kwartaal 136% in Duitsland.

