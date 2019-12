Overnameslag om Just Eat laatste fase in

Dankzij de koersstijging van Takeaway was zijn bod in aandelen de waarde van Prosus’ 740 pence nagenoeg genaderd. De techinvesteerder benadrukt dat 800 pence het laatste bod is.

Takeaway biedt nu 0,12111 aandeel per aandeel Just Eat, terwijl dit eerder 0,09744 was.

Aandeelhouders van Just Eat hebben tot 10 januari de tijd op beide biedingen in te gaan. Eerder liepen de aanmeldingstermijn tot 27 december.

In reactie op het bericht daalt de koers van Takeaway met 8,3% naar €81,50. Daarmee komt de waarde van zijn bod op Just Eat op 842 pence. De koers van het Britse bedrijf loopt in een reactie op de verhoogde biedingen met 2,2% op naar 821 pence.