Takeaway slaat slag in strijd om Just Eat

De koers van Takeaway was in de afgelopen weken juist stevig gestegen. Daardoor kwam de waarde van zijn in de buurt van Prosus onlangs verhoogde bod van 740 pence per aandeel. De investeerder in technologiebedrijven hoopte donderdagmiddag met een verhoging tot 800 pence een stevige slag in de overnamestrijd te slaan.

Maar Takeaway was hier al volledig op voorbereid en kwam binnen een half uur na het bericht van Prosus met een sterke verbetering van zijn eigen bod. Takeaway biedt nu 0,12111 aandeel per aandeel Just Eat, terwijl dit eerder 0,09744 was.

Inmiddels hebben aandeelhouders van Just Eat met een totaal belang van 41,1% toegezegd op de bieding van Takeaway in te gaan. Daarmee is het bedrijf aardig op weg de minimaal gewenste 50% plus 1 aandeel - eerder werd 75% beoogd - binnen te halen. Te meer daar Prosus liet weten dat 800 pence zijn laatste bod is.

Aandeelhouders van Just Eat hebben tot 10 januari de tijd op beide biedingen in te gaan. Eerder liepen de aanmeldingstermijnen tot 27 december.

Stevige prijs

Indien het bij het verhoogde bod tot een overname door Takeaway komen, krijgen de aandeelhouders van het Britse bedrijf 57,5% van de combinatie in handen. Eerder was dit nog 52,2%. Tegelijkertijd valt het belang voor de aandeelhouders van Takeaway dus terug tot 47,8% naar 42,5%.

Dat zij niet gelukkig zijn met het verbeterde bod, blijkt uit de koersdaling van Takeaway vandaag met 9,7% naar €80,25.

Daarmee komt de waarde van zijn bod op Just Eat op 830 pence, bij een verhouding van 0,854 pond voor een euro. De koers van het Britse bedrijf eindigde hier vandaag licht onder met 823,2 pence, een plus van 2,6% vergeleken met gisteren.

Sterk laatste kwartaal

Takeaway laat in een apart persbericht weten dat het laatste kwartaal boven verwachting verloopt, vooral dankzij een groeiversnelling in Duitsland. Voor het gehele jaar wordt op een omzetgroei van 77% gemikt voor het gehele bedrijf en van 146% voor de Duitse activiteiten. In de eerste drie kwartalen van dit jaar was dit 76% respectievelijk 103%. De omzetgroei beliep in het derde kwartaal 136% in Duitsland.

