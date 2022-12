Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik wist dat ik weg moest toen mijn chef zei: ’Dat doen we hier niet’’

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Bob Zeegers (52) weet het nog heel goed. Hij was een jaar of 21, 22 en had, na zijn studententijd waarin hij veel optrad als dj, zijn eerste ’serieuze baan’ te pakken. Bij een vijfsterrenhotel in Amsterdam kon hij aan de slag. „Er werkten iets van 230 mensen daar, en zeker 150 daarvan hadden het woord manager op hun naamkaartje. Het was ontzettend hiërarchisch”, vertelt hij.