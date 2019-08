Duitsland komt met renteloze dertigjaarslening

De actuele rentestanden van de Duitse dertigjaarsleningen – en van staatsschuld met kortere looptijden – staan al onder nul. Als de staatsschuld die woensdag verkocht wordt op die niveaus terecht komt, betalen beleggers €103 voor elke €100 die ze in 2050 terugkrijgen, als de obligatie afloopt.

Analisten zullen willen weten hoeveel beleggers interesse hebben in de renteloze staatsschuld. „De Duitsers lopen het risico om uiteindelijk op een kopersstaking te stuiten”, voorspelt een analist van Bank of America Merrill Lynch in de Financial Times.