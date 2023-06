Chipreus Nvidia bouwt ’zeer waarschijnlijk’ fabriek in Europa

Huang sprak vrijdag met de eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt). Die stelde dat Nvidia „veel meer in Europa zou moeten investeren en dat Europa een geweldige plek is om aan de toekomst van Nvidia te bouwen.”

Breton kijkt vooral naar nieuwe kansen die toepassingen met kunstmatige intelligentie gaan bieden. Nvidia is daarin een voorloper, een productielijn in Europa is essentieel, zo liet hij merken. Breton voerde deze week nogmaals gesprekken met de grootste technologiebedrijven in Silicon Valley, meldt Bloomberg.

De waarde van Nvidia is enorm gestegen, omdat zijn grafische kaarten en processoren momenteel zeer gewild zijn bij datacenters die kunstmatige intelligentie ondersteunen. De omzet van het bedrijf voor deze activiteiten is vorig jaar met 41% tot $ 15 miljard gestegen. Dit jaar steeg zijn koers 195%, en behaalde voor het eerst een marktwaarde van meer dan $1000 miljard.

Miljarden

De Europese Unie, de VS, Japan en India zijn overeengekomen om meer dan $100 miljard aan subsidies te geven om bedrijven zoals de chipmakers Intel, TSMC en Micron voor productie naar hun gebied te halen.

Daarmee willen de landen minder afhankelijk worden van China en Zuid-Korea. Intel bevestigde deze week fabrieken te bouwen in Polen, Duitsland en Israël. In alleen al Duitsland gaat het om $30 miljard investeringen.

Nvidia zal ook kijken naar investeringen in Europa, aldus Huang. „We willen een internationaal bedrijf zijn en wat zou een betere plek kunnen zijn om te investeren”, zei de Nvidia-topman na de ontmoeting met Breton.