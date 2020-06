’Peking treft VS met importstop varkensvlees en soja’

Volgens Bloomberg heeft China aan alle bedrijven de marsorder gegeven om per direct geen Amerikaanse soja meer op te kopen. Dat is afgelopen jaren een van de belangrijkste landbouwexportproducten vanuit de Amerikaanse Midwest richting de tweede economie ter wereld.

De aankondiging wordt gezien als een nieuwe stap in het handelsconflict tussen Washingon en China. Beurzen in Europa openden maandag met winst, maar die ging flink terug na de melding van een serie macroeconomische rapporten en het bericht over de importstop door China.