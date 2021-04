Heropening winkels beperkt omzetschade moeder Pearle

De omzet daalde in de afgelopen periode met 3 procent tot 899 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Als wordt gekeken naar het eerste kwartaal van 2019, dus ruim voor corona, ligt de omzet nog altijd duidelijk lager. Het bedrijfsresultaat van GrandVision verdubbelde bijna tot 79 miljoen euro, geholpen door onder meer kostenbesparingen.

Eind maart telde GrandVision wereldwijd in totaal 7247 winkels, waarvan de meeste in Europa. Volgens het bedrijf was Frankrijk het hardst getroffen door de verplichte winkelsluitingen met ongeveer driehonderd locaties die tijdelijk dicht waren gedurende de periode. Het ging vooral om zaken in grote winkelcentra. De onlineverkoop van GrandVision nam met 35 procent toe.

"Goede weerbaarheid"

Topman Stephan Borchert zegt dat de onderneming goede weerbaarheid laat zien tegen de crisis en de aanhoudende onzekerheden. Het aantal klanten ligt nog wel lager dan voor de virusuitbraak. Verder gaf hij aan nog steeds de overname van GrandVision door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica te steunen. EssilorLuxottica, het moederbedrijf van brillenmerk Ray-Ban, besloot in de zomer van 2019 ruim 7 miljard euro neer te tellen voor het Nederlandse bedrijf. Maar door de coronacrisis ontstonden er juridische strubbelingen rond de deal.

In maart gaf de Europese Commissie goedkeuring voor de overname. Daarbij moet GrandVision wel brillenketen Eye Wish afstoten. EssilorLuxottica heeft zelf aan Brussel voorgesteld in verschillende landen winkels van de hand te doen voor de goedkeuring van de deal. In Nederland zullen 142 winkels van de keten Eye Wish verkocht worden samen met de merknaam.