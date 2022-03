Premium Het beste van De Telegraaf

’Mondkapjesplicht in vliegtuig leidt tot meer agressie bij passagiers’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De mondkapjesplicht in een vliegtuig moet eraf. Dat zegt Paul Terstegge, hoofd inflight van KLM in gesprek met De Telegraaf. Dinsdag komt het kabinet met nieuwe versoepelingen, waarbij de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer verdwijnt.