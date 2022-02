Premium Het beste van De Telegraaf

Column: magazijn voor flitsbezorging, is dat een winkel of niet?

Door Ernst Loendersloot

Foto ter illustratie.

Maastricht - Flitsbezorgers zijn een nieuw fenomeen in binnensteden. In plaats van maaltijden, worden boodschappen, zoals een fles wijn, wc-papier of een zak chips thuis bezorgd, binnen een paar minuten nadat je bestelling via internet is ingevoerd. De reisafstand tussen het depot en de klant mag dan niet te groot zijn.