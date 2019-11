Deze kostbare flessen whisky blijven voor altijd dicht

Ⓒ Humphrey Khouw

Sassenheim - Een van ’s wereld grootste particuliere whisky-verzamelingen kwam vier jaar geleden voor een bedrag van zo’n €4 miljoen in handen van een groep Nederlandse investeerders. Donderdag verschijnt een vijfdelig boekwerk waarin elke fles uit de bijna drieduizend exemplaren tellende Zagatti-collectie beschreven is. Een naslagwerk over whisky die niet gedronken wordt.