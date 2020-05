Nieuw beursbedrijf valt Wall Street-reuzen aan

Members Exchange (MEMX) heeft alle grote derivatenverwerkers op Wall Street aan boord, die beursbedrijven New York Stock Exchange en Nasdaq beconcurreren met lagere tarieven.

De beurs, die een eenvoudiger afhandeling van transacties belooft, wil pas vanaf 24 juli live gaan, omdat bedrijven die vanwege de coronacrisis vertraging oplopen meer tijd nodig hebben om systemen te testen.

Groot aanbod

MEMX is gefinancierd door klanten van beursbedrijf ICE (Intercontinental Exchange), New York Stock Exchange en Nasdaq. Er zijn dertien Amerikaanse beurzen. Ook de in Silicon Valley gevestigde Long Term Stock Exchange heeft goedkeuring gekregen voor een lancering.

Bij de oprichters van MEMX hebben zich Bank of America Corp, UBS, Virtu Financial, Morgan Stanley, Fidelity, Citadel Securities, Charles Schwab, E*Trade Financial en TD Ameritrade geschaard.