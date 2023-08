Column: vragen over inflatiebron maar geen antwoorden

Inflatie wordt veroorzaakt door hoge winsten bij bedrijven. Enige tijd geleden zijn onder meer de centrale banken gestart met deze wat je haast campagne zou kunnen noemen. Begrijp ik, alles om de aandacht af te leiden van hun beleid, dat al 15 jaar lang gericht is op inflatie aanjagen. Als je dat maar lang genoeg doet, krijg je ook vroeg of laat het gewenste effect, soms, zoals nu, in een dosis waar je niet om vroeg.

De hoge inflatie wordt volgens Edin Mujagić niet veroorzaakt wordt door hoge winsten van bedrijven zoals Unilever. Ⓒ ANP/HH