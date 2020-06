Microsoft vervangt tientallen journalisten door robots

Dat melden Britse en Amerikaanse media.

Op de nieuwspagina’s van Microsoft, zoals msn.com en de homepage van de browser Edge, worden berichten van andere media, zoals De Telegraaf, gelinkt. Het techbedrijf wil nu software inzetten om deze berichten op de pagina’s te zetten.

Selecteren

De werknemers staan aan het einde van de maand op straat. Zij schrijven zelf geen artikelen, maar selecteerden en bewerkten nieuws van andere bedrijven voor hun website.

Het gaat volgens Seattle Times om zo’n 50 werknemers in Amerika. The Guardian maakt melding van 27 mensen in het Verenigd Koninkrijk. Wereldwijd werken zo’n 800 redacteuren voor Microsoft News.

Banen stelen

Een van deze ontslagen Britten vertelt altijd al bang te zijn geweest om vervangen te worden door automatisering. „Ik lees al jaren over hoe AI onze banen gaat stelen en nu is het gebeurd.”

De ex-medewerker verwacht problemen als zijn baan is overgenomen door een robot. Microsoft werkt volgens deze werknemer met strenge richtlijnen om te voorkomen dat gewelddadige berichten worden gedeeld en ervoor te zorgen dat de content geschikt is voor jongeren.

Nederlandse ontslagen

Naar verwachting heeft de beslissing van Microsoft ook effect op werknemers in bijvoorbeeld Nederland, maar het is nog niet bekend hoeveel werknemers hier hun baan verliezen, meldt Villamedia, het nieuwsorgaan van journalistenvakbond NVJ.