Air France-KLM ziet stijgende lijn

Air France-KLM zakte vorig kwartaal 895 miljoen euro in het rood. De Franse en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen vervoerden samen ruim 2 procent meer passagiers dan een jaar eerder, maar zagen het vrachtvervoer door de zwakke economische ontwikkelingen met 7 procent dalen. Daarnaast liep de brandstofrekening door de daling van de euro ten opzichte van de dollar, de valuta waarin olie wordt afgerekend, met bijna 13 procent op.

De grootste boosdoeners waren echter afschrijvingen op olietermijncontracten en andere derivaten die zijn bedoeld om financiële risico's af te dekken en een voorziening bij Air France voor de reorganisatie die het bedrijf er weer bovenop moet helpen. De derivaten verloren 372 miljoen euro van hun waarde, de reorganisatie kostte 368 miljoen euro.

Verbetering

Zonder die eenmalige kosten verkleinde Air France-KLM het operationeel verlies vorig kwartaal tot 66 miljoen euro, tegen 145 miljoen euro een jaar eerder. Die verbetering stemde Hartman optimistisch. ,,De cijfers zijn nog niet geweldig, maar we hebben de stijgende lijn te pakken'', concludeerde hij.

Air France-KLM kondigde eerder dit jaar een reorganisatie aan waarmee het circa 2 miljard euro wil bezuinigen. Daarvan moet KLM zo'n 700 miljoen euro voor zijn rekening nemen. De helft van dat bedrag moet komen door besparingen op arbeidskosten, de rest door te snijden in overige kosten, rekende Hartman voor. KLM gaat er nog altijd vanuit dat proces zonder gedwongen ontslagen te kunnen afronden, stelde hij. ,,Garanties kunnen we niet geven, maar we zien nu geen reden om die verwachting aan te passen.''

Werkprocessen

KLM verwacht de besparingen onder meer te realiseren door werkprocessen efficiënter in te richten en het aantal flexibele werknemers te verkleinen. Verder worden salarissen bevroren en geldt er een vacaturestop. De onderhandelingen met de vakbonden worden in september hervat en moeten in het vierde kwartaal tot definitieve resultaten leiden.

De reorganisatie moet in de tweede helft van het jaar al vruchten afwerpen. Air France-KLM mikt in die periode op een operationele winst die hoger is dan het positieve resultaat van 195 miljoen euro dat in de tweede helft van 2011 werd gerealiseerd.