Oproep: Slachtoffer geworden van spoofing?

Premium Geld

Ook voor frietje op straat wordt pinpas getrokken

Zelfs als we iets kopen op de markt of bijvoorbeeld bij de frietkraam betalen we niet meer met euromunten of biljetten. Pinnen met de betaalpas, smartphone of wearable (zoals een slim horloge) is vorig jaar in elke sector vaker gekozen boven contant geld.