Ⓒ EPA

Niet alleen vuurwerk, maar ook tanks, straaljagers en een lofzang op de strijdkrachten: Donald Trump vierde de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op zijn eigen onnavolgbare manier. „The spirit of American Independence will never fade”, sprak hij. Maar zou hij weten dat zijn landgenoten die independence mede te danken hebben aan ondernemende Amsterdamse bankiers?