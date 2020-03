Britse centrale bank: klaar om in te grijpen vanwege coronavirus

Gouverneur Mark Carney van de Bank of England Ⓒ EPA

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse centrale bank staat vanwege de verspreiding van het coronavirus klaar om in te grijpen. De Bank of England (BoE) belooft alles te doen wat nodig is om de financiële en monetaire stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk te waarborgen.