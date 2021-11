Als twee straatvechters gingen GL- en ex-Leefbaar-wethouder elkaar te lijf

Premium Buitenland

Russen rijp gemaakt voor harde maatregelen tegen ongevaccineerden

Het Kremlin wikt en weegt over verregaande coronamaatregelen. De weg wordt vrijgemaakt voor een wet die Russen zonder prik of recente genezing vanaf februari van openbare plekken moet weren. Maar de autoriteiten zijn als de dood dat hierdoor juist het slapende Poetinelectoraat in opstand komt.