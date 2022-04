Huren in vrije sector hard omhoog, Woonbond wil actie

Mensen die een nieuw huurcontract afsloten, betaalden daar in het eerste kwartaal gemiddeld €17,18 per maand voor per vierkante meter, tegen €16,11 een jaar eerder. Dat is een stijging van 6,6%. In eerdere kwartalen nam de vierkantemeterprijs nog met 3,9 en 1,4% toe.

Volgens de Woonbond is de snelle stijging ”het zoveelste signaal” dat huurders in de vrije sector beschermd moeten gaan worden tegen woekerprijzen. De huurdersclub pleit ervoor om het puntenstelsel voor huurwoningen, die geldt voor woningen tot een huur van €763, door te trekken naar het hogere segment. „Op die manier gaan appartementjes die nu net boven die grens vallen niet meer voor gigantische prijzen in de verhuur”, aldus woordvoerder Marcel Trip.

In alle provincies lagen de gemiddelde huurprijzen in de vrije sector het afgelopen kwartaal hoger dan een jaar eerder, meldt Pararius. Vooral in Flevoland, Gelderland en Friesland stegen de huren met meer dan tien procent fors. In Drenthe bleef de toename het meest beperkt, nieuwe huurders in Groningen waren het afgelopen kwartaal gemiddeld gezien hetzelfde kwijt als een jaar eerder.

Ook in de vijftien grootste steden stegen de prijzen. Pararius noteerde de sterkste toenames in Tilburg, Nijmegen en Eindhoven. Amsterdam is met een gemiddelde vierkantemeterprijs van ruim €24 nog altijd met afstand de duurste stad.

Trip: „De vastgoedsector roept jaar na jaar dat ze geen strobreed in de weg gelegd moet worden zodat ze meer gaan aanbieden en dat het dan vanzelf betaalbaar wordt. Bij particuliere aanbieders gaat het vaak om woningen die als betaalbare koopwoning door een belegger zijn opgekocht om duur te verhuren. Daar gaat helemaal niemand betaalbaarder van wonen”.

Vertegenwoordigers van verhuurders wijzen vanouds op de stijgende prijzen voor huurpanden en de noodzaak om rendement te maken op hun belegging. Vaak hebben zij ook leningen uitstaan voor de financiering van een huurpand. De oplopende inflatie wordt gezien als een nieuwe aanjager voor de huurprijzen, omdat beleggers anders hun investering niet kunnen terugverdienen.