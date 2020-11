Curator FNG onderzoekt dubbelrol van adviseur

Curator Kees van der Meent geeft aan Everts gevraagd te hebben naar de mogelijke belangenverstrengeling, maar dat de accountant ontkent dat daar sprake van is. Desondanks wil Van der Meent de zaak onderzoeken omdat hem ’berichten bereiken die precies het tegenovergestelde verhaal vertellen’.

„Berichten over mogelijke belangenverstrengeling nemen wij zeer serieus en deze dienen grondig onderzocht te worden”, aldus Van der Meent. Volgens de curator zullen ’passende maatregelen’ worden getroffen tegen Everts als blijkt dat die niet de waarheid heeft verteld.

Doorverkocht

Rozenboom nam de Nederlandse ketens van FNG na het faillissement van het Belgische bedrijf over. Behalve de eerder genoemde ketens hoorde daar ook Expresso bij. Die laatste keten en Claudia Sträter zijn alweer doorverkocht door Nxt Fashion, zoals het moederbedrijf van de FNG-ketens nu heet.

Bij Miss Etam waren er al de nodige problemen, onder meer omdat het personeel niet tijdig werd betaald. De ondernemingsraad van die keten denkt dat Rozenbooms overnamebod niet serieus was en dat hij louter in een doorverkoop geïnteresseerd is.