ASMI voorop in herstel van AEX

De AEX stond na tien minuten handel 0,6% hoger op 539,1 punten. Maandag beleefde de index nog de slechtste dag in drie maanden. De AMX klom 0,6% naar 802,4 punten.

De overige Europese beurzen lieten ook enig herstel zien.

De meeste Aziatische beurzen leverden vanochtend in. De Japanse beurs had weer eens een vrije dag.

De indexfutures wezen op licht lagere openingen voor de Amerikaanse beurzen, nadat deze de verliezen maandag wisten te beperken tot 0,1% tot 1,8%.

Het oplopende aantal coronabesmettingen in met name Europa maakt beleggers terughoudend, uit vrees dat het recente economische herstel hierdoor in de kiem wordt gesmoord. Overheden nemen namelijk steeds meer maatregelen die de economische activiteiten afremmen.

Beleggers keken ook uit naar de verklaring die voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve zal afleggen voor het Amerikaanse Congres. In een vooraf gepubliceerde verklaring stelt Powell dat veel economische indicatoren wijzen op verbetering, maar dat de werkgelegenheid en de economische activiteit in de VS nog altijd behoorlijk onder het niveau van voor de coronacrisis liggen. De Fed kwam eerder deze maand tot teleurstelling van veel beleggers niet met extra stimuleringsmaatregelen.

In de AEX ging de toeleverancier aan de chipsector ASMI met een plus van 2,5% aan kop, op het bericht dat 25%-deelneming ASM Pacific Technologies mogelijk van de beurs in Hongkong verdwijnt.

Betalingsverwerker Adyen won 1,6%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos en ABN Amro bleven met verliezen van 0,7% respectievelijk 1,4% achter.

ING zakte 0,4%, na de tik van ruim 9% op maandag in reactie op het naar buiten komen van witwaspraktijken in Polen. De Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj blijkt nu via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim €1 miljard aan transacties te hebben gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien.

Bij de middelgrote fondsen stonden kunstmestproducent OCI en PostNL met plussen van 1,4% bovenaan.

Smallcap Alfen klom 4%, op het binnenhalen van een order voor de levering va 4000 laadpunten te gaan leveren aan energiebedrijf Vattenfall.

TomTom gaat kaarten, navigatiesoftware en andere diensten leveren aan het automerk Maserati en pakte er 0,2% bij.