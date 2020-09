Slotprintje duwt AEX boven 544 punten

De AEX stond rond 15.15 uur 1,6% hoger op 544,4 punten. Maandag beleefde de index met een min van 2,7% nog de slechtste dag in drie maanden. De AMX klom 0,6% naar 802,3 punten.

Het cijfer voor het Europese consumentenvertrouwen kwam met -13,9 iets beter naar voren dan was verwacht (-14,7%).

De Britse FTSE 100 ging naar 0,3% winst. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 0,9% en 0,4%.

In New York stond na opening alleen de Dow Jones op licht verlies. De S&P 500 en Nasdaq boden 0,2% winst. Nieuwe Amerikaanse huizenbouw kwam met zes miljoen stuks en 10,5% groei maand-op-maand precies op verwachting uit.

Volgens JPMorgan AM keert het sentiment voor president Trump: beleggers moeten er rekening mee gaan houden dat de Republikein wint.

Het oplopend aantal coronabesmettingen in vooral Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk maakt beleggers terughoudend, uit vrees dat het economische herstel in de kiem wordt gesmoord.

De euro ging 0,4% terug tot $1,17276. De Nederlandse Staat ging succesvol de markt voor een 30-jarige staatslening met een effectief rendement van 0,028%. Er was appetijt voor €19 miljard, Nederland hoopte tussen €4 en €6 miljard op te halen.

Powell brengt optimisme

Beleggers keken uit naar de verklaring van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in het Amerikaanse Congres. In een vooraf gepubliceerde verklaring stelt hij dat veel economische indicatoren wijzen op verbetering, maar dat de werkgelegenheid en de economische activiteit in de VS behoorlijk onder het niveau van voor de coronacrisis liggen.

Hij zal pleiten voor meer overheidssteun naast de monetaire steun, is de consensus.

„Net als de Europese Centrale Bank zegt Powell dat centrale banken klaar staan om meer te doen. Ze stellen meer mogelijkheden te hebben. Dat geeft markten hoop”, zegt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro over het beursklimaat. „De daling van gisteren was too much.”

Die daling werd maandag versterkt door computergestuurde handel die, in een redelijk lege markt, aansloeg op verliezen elders. Dat zorgde voor een kettingreactie van computerprogramma’s, aldus de bank.

"Wij gaan er vanuit dat de inkoopmanagers in de industriesector vertrouwen in de economie houden"

„Dit patroon van hoge volatiliteit en rust vandaag zul je tot aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen zien”, aldus Bonsee. ,,Er komen geen grote gebeurtenissen aan, terwijl we naar de volgende reeks met kwartaalcijfers gaan. Het herstel bij bedrijven van het tweede kwartaal kan doorzetten in het derde kwartaal, als de tweede coronagolf beperkt blijft.”

Luc Aben, strateeg bij Van Lanschot Kempen, ziet dat de industrie afgelopen maanden ondanks corona profiteerde. „Consumenten verlegden hun bestedingen van diensten zoals reizen en bioscoopbezoek naar de aankoop van spullen. Die moeten geproduceerd worden en daar profiteerde de industrie van.”

De voorraden waren beperkt. „De productie moet een inhaalbeweging maken. Per saldo gaan wij er vanuit dat de inkoopmanagers in de industriesector vertrouwen in de economie houden”, aldus Aben, die kijkt naar de inkoopmanagerscijfers of PMI’s.

In de AEX ging vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met 6,9% winst, het kreeg een koopadvies van ABN Amro. Er stond een houden-advies. Wie dat volgde, zag 3,1% rendement verdampen.

Shell, met 11,9% AEX-gewicht, steeg 3,5%. Het aandeel raakte even €12 aan. De olieprijs dikte na een val van bijna 5% dinsdag met 1,3% aan. Markten reageerden op Project Reshape: de 40% kostenbesparing in zijn fracking-activiteiten om geld vrij te spelen voor investeringen in hernieuwbare energie.

Betalingsverwerker Adyen koerste 3% hoger, het kreeg een houden-advies met een koersdoel van €1500 bij een huidige koers van €1565 van Loop Capital.

Staalmaker ArcelorMittal volgde met 2,7% opgang.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI klom 2,3%, op het bericht dat de 25%-deelneming ASM Pacific Technologies mogelijk van de beurs in Hongkong verdwijnt. Zwaargewicht ASML, met 16,2% weging in de AEX, steeg 1,7%.

Maaltijdenbezorgbedrijf Just Eat Takeaway werd 2,2% duurder op de beurs.

Biotechnologiebedrijf Galapagos, dat de laatste dagen juist in de lift zat, verloor 2,2%.

ING won 0,4%, na de tik van ruim 9% op maandag in reactie op het naar buiten komen van witwaspraktijken in Polen. De Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj blijkt nu via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim €1 miljard aan transacties te hebben gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien.

Voeding- en wasmiddelenconcern Unilever, met 13,6% gewicht, pluste met 0,6%. Zakenbank Jefferies rekent op samensmelting van de Britse en Nederlandse structuren voor het bedrijf dat Ola, Zwitsal en Dove produceert.

Verrassingspakket PostNL

Bij de middelgrote fondsen blonk PostNL nog met een plus van 2,5% uit. Tankopslagbedrijf Vopak steeg 2%.

Air France KLM bleef onderin geparkeerd na een verlies van 3,9% en noteerde de laagste koers ooit.

Smallcap Wereldhave steeg 4,5%, dankzij het nieuws dat investeerder Aat van Herk zijn belang in het vastgoedfonds heeft vergroot van 15% naar 20,2%.

Alfen verloor 0,7% na het binnenhalen van een order voor de levering van 4000 laadpunten aan energiebedrijf Vattenfall.

TomTom gaat kaarten, navigatiesoftware en andere diensten leveren aan het automerk Maserati maar raakte 1,2% kwijt. getalen

