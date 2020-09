'Voorzichtig herstel AEX na koersval'

De indexfuture wees op een ongeveer 0,5% hogere opening voor de AEX.

De aandacht gaat ook uit naar de verklaring die voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve zal afleggen voor het Amerikaanse Congres. In een vooraf gepubliceerde verklaring stelt Powell dat veel economische indicatoren wijzen op verbetering, maar dat de werkgelegenheid en de economische activiteit in de VS nog altijd behoorlijk onder het niveau van voor de coronacrisis liggen. De Fed zal volgens hem alles blijven doen om het herstel van 's werelds grootste economie van de virusuitbraak te ondersteunen.

Op het Damrak staat ING opnieuw in het nieuws. De Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj heeft via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim 1 miljard euro aan transacties gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien. Dat melden journalisten van Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad. ING kelderde maandag ruim 9 procent na berichten dat de Poolse dochter van de bank zijn klanten jarenlang zou hebben geholpen om dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen.

Het aandeel ASMI zal mogelijk bewegen op berichten dat chipbedrijf ASM Pacific Technologies (ASMPT) mogelijk van de beurs in Hongkong verdwijnt. De voormalig dochteronderneming van ASMI zou volgens ingewijden in gesprek zijn met potentiële investeerders. ASMI heeft momenteel nog een belang van circa 25 procent in ASMPT, dat overigens ontkent dat er een plan is om van de beurs te gaan.

Laadpalenmaker Alfen kondigde aan 4000 laadpunten te gaan leveren aan energiebedrijf Vattenfall. Financiële details van de deal zijn daarbij niet verstrekt. De opdracht kan nog verder worden uitgebreid. Navigatiedienstverlener TomTom liet weten kaarten, navigatiesoftware en andere diensten te gaan leveren aan het automerk Maserati.

Zorgvastgoedinvesteerder Aedifica bouwt op zijn beurt twee nieuwe zorgtehuizen in Nederland. Daarmee is een investering van circa 13 miljoen euro gemoeid.

De Europese beurzen sloten maandag in het rood. De AEX-index zakte 2,7 procent tot 536,01 punten en de MidKap verloor eveneens 2,7 procent, tot 797,79 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 4,4 procent kwijt. Ook Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 1,8 procent lager op 27.147,70 punten. De brede S&P 500 daalde 1,2 procent en techbeurs Nasdaq hield de schade beperkt tot een min van 0,1 procent.

De euro was 1,1754 dollar waard, tegen 1,1733 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 39,22 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent minder, op 41,34 dollar per vat.