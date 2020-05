Prijsvechter easyJet wil tot 30% banen schrappen

Het luchtvaartconcern kondigde donderdagmorgen een reorganisatie aan, teneinde de coronacrisis te doorstaan. In totaal heeft de luchtvaartmaatschappij circa 15.000 man personeel, waarvan een paar honderd man in Nederland.

„Dit is pas het begin van het herstructureringsproces en we gaan nu in overleg met onze werknemers en vakbonden”, aldus een zegsvrouw van easyJet in Nederland. „We kunnen niet vooruitlopen op de uitkomst van dat proces, dus op dit moment is het nog te vroeg om aan te geven wat de gevolgen zullen zijn voor onze Nederlandse cabinepersoneel of de basis op Schiphol.” Er werken op dit moment 300 werknemers, bestaande uit cabinepersoneel, piloten en management, op de easyJet basis op Schiphol.

Topman Johan Lundgren van easyJet zegt de vloot te willen inkrimpen, ook omdat de vraag naar tickets naar verwachting pas in 2023 weer op het niveau van voor de crisis is.

De basis van easyJet op Schiphol met negen vliegtuigen was voor het uitbreken van de coronacrisis de grootste buiten het Verenigd Koninkrijk. In een bezuinigingsslag zou deze eenvoudig opgeheven kunnen worden. Er staan momenteel vliegtuigen op Schiphol geparkeerd.

Vorige week kondigde de Britse prijsvechter aan dat de operatie op 15 juni weer van beperkt start zal gaan, maar Nederland zit daar vooralsnog niet bij. Wel gaat easyJet weer bijvoorbeeld in Frankrijk vliegen, vanaf maar liefst zeven luchthavens. De Nederlandse vakbonden waren donderdagmorgen nog niet bereikbaar voor commentaar.