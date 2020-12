Playstation 5 online kopen? Pas goed op

Klanten krijgen het product dan uiteindelijk niet, maar zijn wel hun geld kwijt.

Al in de pre-orderfase waren er veel nepwinkels online waar klanten een aanbetaling konden doen. Uiteindelijk waren zij hun geld kwijt.

Extra letter

Opvallend is dat er nu verschillende webshops online zijn met bekende namen, maar dan met een extra letter in de domeinnaam, meldt de helpdesk. Extra goed opletten is dus heel belangrijk.

Om te weten of je met een nepwebshop te maken hebt, is het belangrijk deze altijd even te googelen. Zoek naar reviews of ervaringen. Als die heel negatief zijn, kun je er beter niet bestellen. Kun je de webshop helemaal niet vinden? Dan bestaat hij waarschijnlijk nog maar net. Dat is een rode vlag.

Kijk ook vooral ook op de website van de politie of er meldingen bestaan over deze shop.

Logo keurmerk

Nepwebshops gebruiken soms logo’s van keurmerken die ze helemaal niet hebben gekregen. Je kunt dit controleren door te kijken of de webshop ook op de site van het keurmerk staat. Ook kun je het KvK-nummer controleren op de website van de Kamer van Koophandel.

Kijk waar de webshop is gevestigd, of ze telefonisch bereikbaar zijn en hoe het retourbeleid in elkaar steekt. Als dat niet goed is, is het sowieso niet verstandig om daar te bestellen.

Vaak adverteren nepwebshops met aanbiedingen die net iets te goed zijn om waar te zijn. Dus als je die Playstation alleen op die website voor minder kunt krijgen, kan dat heel goed een nepwebshop zijn.