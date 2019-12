’Boodschappen bezorgen moet eigenlijk duurder’

Financieel topman Ton van Veen (Jumbo): „Online is verlieslatend, maar brengt ons loyale klanten.” Ⓒ BOUWMAN, RENE

AMSTERDAM - Jumbo knalt het nieuwe jaar in. Dit jaar steeg de omzet met meer dan een miljard, en voor volgend jaar wordt een zelfde stijging verwacht. In de drie winkels die het Veghelse familiebedrijf in België opende werd 50% meer verkocht. „Het aantal klanten is groter dan verwacht, evenals het bedrag dat ze spenderen”, zegt financieel topman Ton van Veen.