Chipmaker NXP koopt voor miljarden aandelen in

Dat bedrag komt bovenop de 640 miljoen dollar die nog openstonden van een eerder aangekondigde aandeleninkoop. Ook is het dividend over het eerste kwartaal de helft hoger dan het dividend over het slotkwartaal van vorig jaar.

Bedrijven kopen eigen aandelen in omdat daarmee de koers omhoog gaat. Zo worden de stukken van bestaande aandeelhouders meer waard. Ook hoeft het dividend vervolgens over minder aandelen te worden verdeeld.

NXP presenteerde vorige maand sterke cijfers over het slotkwartaal. Het bedrijf, dat een notering heeft aan de beurs in New York, profiteerde volop van de toegenomen vraag naar chips vanuit autobedrijven en makers van mobiele telefoons.