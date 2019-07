Lagere omzet en winst voor Aperam

Luxemburg - Roestvrijstaalbedrijf Aperam heeft in het tweede kwartaal een lagere omzet en winst in de boeken gezet dan een jaar eerder. Het bedrijf heeft nog altijd last van ongunstige marktomstandigheden, met name door dumping van goedkoop staal in Europa. Ten opzichte van het eerste kwartaal zag Aperam zijn winst wel stijgen.