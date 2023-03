Premium Het beste van De Telegraaf

Scooterrijder botst met Univé, maar krijgt geen schadevergoeding

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

De scooterbezitter raakte eerst gewond bij een aanrijding, en zag daarna zijn baan bij de politie in gevaar komen. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Een scooterbezitter is hard in botsing gekomen met zijn rechtsbijstandverzekeraar Univé. Volgens de man kwam zijn baan bij de politie in gevaar nadat Univé informatie over hem aan zijn werkgever had verstrekt. Hij diende daarom een klacht tegen de verzekeraar in bij het Kifid.