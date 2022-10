OM eist dat beheerder aandelen Centric overneemt van Gerard Sanderink

Het OM wil dat Sanderink wordt geschorst als bestuurder en dat er een tijdelijk uitvoerend bestuurder met doorslaggevende stem wordt benoemd. Vorige week werd al duidelijk dat justitie niet blij was met de terugkeer van de eigenaar als bestuursvoorzitter bij het bedrijf, waar het al jaren onrustig is. Naar eigen zeggen grijpt het OM in ’in het belang van de werknemers van de organisatie en de maatschappelijke impact die aan de onrust ten gevolge kan liggen’. In Nederland heeft Centric bijna 3000 personeelsleden en het it-bedrijf heeft veel belangrijke klanten zoals Nederlandse overheidsinstellingen en De Nederlandsche Bank. Centric was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

Inspanningen

Het OM heeft de afgelopen vier maanden al zelf onderzoek gedaan naar de situatie binnen Centric. Dat bedrijf heeft, onder meer vanwege allerlei rechtszaken waarin Sanderink als privépersoon is verwikkeld, talloze bestuurders zien komen en gaan. Het OM onderzocht hoe de verhoudingen binnen Centric konden worden hersteld. Maar met de terugkeer van Sanderink, na zijn vertrek begin vorig jaar, is volgens justitie ’een streep gezet door alle inspanningen van het OM, het bestuur en de ondernemingsraad’.

„De Ondernemingskamer zal zo spoedig mogelijk een datum voor een mondelinge behandeling van het verzoekschrift bepalen”, zo schrijft het onderdeel van het gerechtshof Amsterdam dat kan ingrijpen bij bedrijven. De Ondernemingskamer houdt normaal gesproken zitting op donderdag.