Pensioenreuzen weer terug bij kredietcrisis

De grootste pensioenfondsen van Nederland hebben hun financiële positie in 3,5 jaar tijd nauwelijks zien verbeteren. Per saldo stonden ze er eind juni 2012 nog net zo belabberd voor als tijdens de kredietcrisis in 2009, toen ze bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een plan indienden om weer boven Jan te geraken. De eerder aangekondigde kortingen op de oude dag van miljoenen Nederlanders komen met rasse schreden dichterbij.