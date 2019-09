'Tegenvallende winst voor FNG'

Amsterdam - De winst van kledingbedrijf FNG was een tegenvaller, vinden analisten van ING. Het Belgische bedrijf, dat ook een notering heeft in Amsterdam, betaalde een veel hoger belastingpercentage dan het bedrijf had voorzien. Desondanks viel de winst nog altijd haast een derde hoger uit dan in het eerste halfjaar van 2018.