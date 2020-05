AB InBev verkoopt minder bier door coronacrisis

AB InBev zag de biervolumes in de periode met 9,3 procent dalen op jaarbasis. Dit kwam door de mindere prestaties in maart. Vooral de problemen in China, dat eerder gebukt ging onder strenge maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, werden gevoeld. Als China buiten beschouwing wordt gelaten, daalden de volumes met 3,6 procent.

De mindere verkopen werden qua omzet deels tenietgedaan door hogere prijzen. De totale omzet daalde met bijna 6 procent tot 11 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat zakte met bijna 14 procent tot 3,9 miljard dollar.

Negatieve effecten

In China namen de opbrengsten in het kwartaal met 45 procent af, doordat Chinezen minder bier dronken. Het virus trof China tegen het einde van januari, net voor de start van het Chinese Nieuwjaar, wat doorgaans een van de belangrijkste verkoopmomenten is voor de brouwer. Onder de streep resteerde een verlies van 2,1 miljard dollar door bepaalde afschrijvingen en kosten die werden gemaakt vanwege de coronacrisis.

AB InBev verwacht dat de negatieve effecten van de crisis in het tweede kwartaal van het jaar nog groter zullen zijn. In april was sprake van een daling van de volumes met 32 procent. In China daalden de volumes in april met 17 procent.

AB InBev kreeg verder groen licht van Australische autoriteiten voor de verkoop van de Australische dochter Carlton & United Breweries aan Asahi Group. Met deze deal die in de zomer van 2019 werd aangekondigd is een bedrag van 11 miljard dollar gemoeid. De transactie zal naar verwachting op 1 juni worden afgerond.