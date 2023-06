Premium Het beste van De Telegraaf

Miljardair bouwde imperium van zijn grootvader verder uit Vastgoedtycoon Lesley Bamberger loodste zijn Almere City naar Eredivisie: wie is hij?

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Lesley Bamberger (links) tijdens de feestelijke opening van het luxe wooncomplex Q-Residences in Buitenveldert. Ⓒ ANP / Paul van Riel

Zonder met geld te smijten heeft de Amsterdamse miljardair Lesley Bamberger zijn Almere City dan eindelijk in de Eredivisie gekregen. Inmiddels is de vastgoedtycoon dertien jaar eigenaar van de club en van het stadion met amper 4500 zitplaatsen. Komend seizoen kan hij daar ook zijn eigen schoonzoon zien spelen, Ajacied Steven Berghuis. Wie is Lesley Bamberger en hoe komt hij zo rijk?