Beursblog: Air France KLM stijgt op, Wall Street koerst in het rood

Door Theo Besteman

De Amsterdamse beurs staat maandagmiddag op stevig verlies, Wall Street handelt meteen in het rood. Staalgigant ArcelorMittal en maaltijdenbezorgconcern Just Eat Takeaway hebben het zwaar in de AEX. Unilever onttrekt zich aan de malaise door activistische aandeelhouders die volgens analisten mogelijk aandringen op het opsplitsen van het levensmiddelenconcern. Air France KLM blijft sterk in de Midkap.