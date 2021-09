Beursblog: Unilever schaars lichtpuntje in rode AEX

Door Theo Besteman

De Amsterdamse beurs maakte maandagmiddag iets van het forse verlies goed, maar eindigde net boven 778 punten. Wall Street handelt in het rood. Staalgigant ArcelorMittal en maaltijdenbezorgconcern Just Eat Takeaway boekten het meeste verlies in de AEX. Unilever onttrok zich aan de malaise op het nieuws dat activistische aandeelhouders zouden aandringen op het opsplitsen van het levensmiddelenconcern. Air France KLM bleef zeer sterk in de Midkap.