Meeste exporteurs hebben geen last van veranderend handelsbeleid

Dat blijkt uit de conjunctuurenquête de het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdagochtend vroeg heeft gepubliceerd. Zes op de tien ondernemers in de exporterende industrie zijn helemaal niet bang dat handelsbeleid de komende twaalf maanden hun uitvoer naar het buitenland zullen schaden. Bijna de helft van de exporterende bedrijven geeft aan dat veranderingen in het handelsbeleid meestal geen gevolgen heeft voor hun export. Ondervindt een bedrijf wel gevolgen, dan gaat het in 23% van de gevallen om de omvang van de export en bij 18% heeft veranderend exportbeleid invloed op de exportprijs van de goederen.

Handelssancties

Ruim 12% van de exporterende bedrijven noemt niet-tarifaire maatregelen het meest zorgelijk en een op de tien vreest voor handelssancties wereldwijd. Importtarieven wordt door 7% van de exporteurs genoemd als meest hachelijke onderdeel van het handelsbeleid.

De elektrotechnische en machine-industrie ervaart relatief het vaakst gevolgen van een veranderend handelsbeleid. Bedrijven in de basismetaal, metaalproductenindustrie gaven het vaakst aan dat de omvang van de export verandert bij beleidswijzigingen. Bij de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn juist prijsaanpassingen het vaakst gevolg van veranderend handelsbeleid.

Niet-exporterende bedrijven

Een groot deel van de bedrijven in Nederland exporteert helemaal niet. Een derde van de bedrijven die het buitenland links laten liggen, meent dat er onvoldoende buitenlandse vraag is naar hun producten of zien te veel concurrenten. Ruim 26% van de niet-exporterende ondernemers geeft aan dat hun producten niet geschikt zijn voor uitvoer naar het buitenland.