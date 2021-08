ABN Amro vindt bitcoin ongeschikt als betaalmiddel

Een ander nadeel van de bitcoin als betaalmiddel is volgens ABN Amro dat het energieverbruik van het netwerk enorm is. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik is hoger dan dat van bijvoorbeeld Nederland, aldus de bank. „Wat we wel denken is dat, hoe langer bitcoin bestaat, hoe groter de kans is dat de coin een blijvertje is”, aldus ABN Amro. De bank wijst er ook op dat bitcoin in steeds meer landen verboden is.

Als betaalmiddel heeft bitcoin volgens ABN Amro ook een aantal voordelen. Zo is het efficiënter bij grote bedragen die internationaal worden betaald. Ook kunnen cryptomunten als alternatief werken in landen waar sprake is van hyperinflatie of wanneer normale geldtransacties worden verboden. Dat zijn volgens de bank wel uitzonderingen.

Eerder maakte ABN Amro al bekend voorlopig niet te beleggen in cryptomunten. Daarvoor is er volgens de bank te veel onzekerheid rondom digitale munten en zijn er zorgen over transparantie en regulering van bitcoin en andere crypto’s. „Daardoor hebben crypto’s nog altijd een sterk speculatief karakter, waardoor er kans is op grote verliezen”, aldus de bank.

Over de bitcoin bestaat veel discussie. Tal van economen, toezichthouders en grote bedrijven in de financiële wereld hebben er een mening over. Ook wordt door cryptohandelaren vaak gelet op tweets over de munt van topman Elon Musk van autofabrikant Tesla.

Alle bitcoins bijeen vertegenwoordigden vrijdagochtend een marktwaarde van 760 miljard dollar. Een bitcoin was rond 08.30 uur zo’n 41.000 dollar waard.

In onderstaande aflevering van de podcast Kwestie van Centen begeven DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam zich samen met crypto-kenner Theo Besteman in de wondere wereld van crypto: