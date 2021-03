’Groene doelen in gevaar door enorme vraag naar grondstoffen’

Er komt door de enorme vraag vanuit landen wereldwijd een tekort aan, waarschuwen consultants van KPMG, met name van lithium, grafiet en kobalt. Die worden veel gebruikt in batterijauto’s, maar zijn ook nodig om energiezuiniger te produceren.

Stappen die Nederland zet om met minder energie ook minder uit te stoten, komen volgens de adviseurs ’ernstig in gevaar’ omdat het voor producenten steeds lastiger zal worden bij deze gewilde grondstoffen te komen.

Geconcentreerd

Daarvan is nog geen schaarste, maar die stoffen bevinden zich wel erg geconcentreerd in enkele landen. Die kunnen het gebruik straks voor zichzelf opeisen.

„En omdat het om een beperkt aantal landen gaat, zal de concurrentie met andere landen straks aanzienlijk zijn. Elke overheid wil immers de levering van energie zeker stellen”, aldus KPMG.

De hele mijnbouw is bovendien een onzekere sector, stellen de onderzoekers, die niet zomaar heel veel meer kan produceren.

’Stappen nodig’

In 2030 moet er volgens het klimaatakkoord van Parijs in Nederland 49% minder CO2 worden uitgestoten ten opzichte van 1990. En in 2050 dient er 95% minder van die CO2-uitstoot te zijn, afgezet tegen zestig jaar ervoor.

Uit de overheidsstudie ’Bestemming Parijs’ van begin dit jaar blijkt dat Nederland met zijn Klimaatakkoord de zelf gestelde eisen voor minder uitstoot in 2050 niet gaat halen. „Nieuwe stappen zijn nodig”, waarschuwden de onderzoekers toen.

KPMG dringt daarom aan op nu al veel meer recycling van schaarse metalen.