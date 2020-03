Belegger laat lunch goed smaken met steun uit VS

De AEX-index noteerde rond één uur 1,3% hoger bij 557,35 punten. De AMX-index klom 0,9% naar 868,38 punten.

Elders in Europa wisten de beurzenook meer vaart te krijgen. De Duitse DAX-index pakte 1,3% winst, de CAC-40 steeg 1,2%.

De Chinese dienstensector zakte volgens laatste indexcijfers van Caixin en Markit van 51,8 naar 26,5, wijzend op forse krimp. Peking kondigde aan kleinere bedrijven nog eens extra te steunen. Zijn autoindustrie bleek in februari met 80% omzetdaling getroffen. De Nikkei-index in Japan sloot licht hoger, ondanks forse verliezen voor banken.

Bekijk ook: Nikkei nipt hoger in gemengde regio

Wall Street sloot dinsdag met verlies. De Dow Jones raakte 2,9% kwijt. De markt verwerkte een tegenvallende renteverlaging van de Federal Reserve. Dat kwam volgens broker IG vooral door het commentaar dat de Fed beperkingen ziet in welke mate het monetaire beleid nog invloed op de economie kan hebben. De futures wezen voor vanmiddag op een stevig herstel van de belangrijkste graadmeters in de VS mede nadat bij de voorverkiezingen voor de Democraten op Super Tuesday de gematigde presidentskandidaat Joe Biden als grote winnaar uit de bus kwam.

Volgens ING zal de Fed, vanwege de onzekerheid, snel met aanvullende informatie komen. Vermogensbeheerder NN-IP voorziet volgens analist Patrick Moonen een V-vormig herstel van beurskoersen in het tweede kwartaal, terwijl de Britse vermogensbeheerder Schroders zijn wereldwijde groeiverwachting voor 2020 van 2,6% naar 2,3% terugzette.

Verder gaat de aandacht uit naar de OPEC+-vergadering die morgen in Wenen van start gaat. De grote vraag is vooral hoe diep de leden bij het oliekartel in de olieproductie gaan snijden na de forse terugval van de olieprijzen in de voorbije weken in reactie op de uitbraak van het coronavirus die grote impact zal hebben op de vraag naar olie.

Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat beleggers na de aanvankelijke teleurstelling over het besluit van de Federal Reserve (Fed) om de rente met 50 basispunten te verlagen in tweede instantie wat milder zijn gestemd over de monetaire verruiming. „De forse renteverlaging door de Fed kwam dinsdag als een donderslag bij heldere hemel. De Fed heeft bij de onverwachte rentestap echter vooral gekeken naar het midden-en kleinbedrijf in de VS dat veel last begon te krijgen van de gevolgen door de verspreiding van het coronavirus.”

Het meevallende cijfer uit de dienstensestor in de eurozone droeg volgens Nijkamp eveneens bij om het beursklimaat te verbeteren. „In tegenstelling tot scherpe terugval in China is het vertrouwen bij Europese inkoopmanagers nog nauwelijks aangetast door de uitbraak van het coronavirus.” Toch gaat hij er van uit dat de Europese centrale bank het voorbeeld van de Fed gaat volgen met een verdere verruiming van het rentebeleid.

Nijkamp houdt er rekening mee dat er na de scherpe verliezen van vorige week de opgaande lijn voor de koersen op het Damrak een vervolg zal krijgen. „Het herstel zal wel met horten en stoten gaan, maar na het neerzetten van het dieptepunt van afgelopen vrijdag gaat de AEX naar verwachting niet verder weggzakken. In de meeste sectoren zal er waarschijnlijk de komende tijd een inhaalslag gaan komen. Voor bedrijven actief in de toeristenbranche blijft er nog wel reden voor terughoudendheid.”

Futures voor opening van beurzen op Wall Street om 15.30 uur noteerden ruim hoger: 1,4% voor de Dow Jones, 1,2% voor de S&P500.

De euro ging 0,1% zuidwaarts bij $1,116. Brentolie steeg, in aanloop naar de OPEC-vergadering, met 1,1% tot $52,40 per vat. Goud verloor 0,5%, bitcoin dobberde rond $8785.

Arcelor bovenaan

In de AEX zat ArcelorMittal in de voorhoede met een winst van 3% Het staalconcern reageerde daarmee op het bericht dat de Europese Unie de importheffing met 50% tot 66% op goedkoop Chinees ’dumpstaal’ voor vijf jaar heeft bevestigd.

Ahold Delhaize was nog beter op dreef en steeg 3,7%. DSM had eveneens de wind in de rug met een vooruitgang van 2,5%. Zwaargewicht ASML steeg met 1,9%.

Verder konden de verzekeraars op kopersinteresse rekenen ondanks de verdere terugval van de rente op de obligatiemarkten. ASR won 1,5%. NN Group pluste 2,4% en Aegon 1,6%.

Shell (1,9%) zag een verdubbeling van de instroom in zijn obligaties.

Prosus (+0,5%) reageerde op de aankondiging dat zijn onderdeel OLX Brazil voor €2,9 miljard het Braziliaanse techbedrijf Grupo ZAP heeft gekocht.

Philips dikte 0,6% aan. Het Zorgtechnologiebedrijf liet weten in China extra orders te hebben gekregen voor CT-scanners vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het gaat om tientallen bestellingen.

Bij de schaarse verliezers keek vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield aan tegen een daling van 0,2%. Voor Aalberts Industrie hadden beleggers 2,5% minder over.

Arcadis drong het verlies terug tot een min van 0,3%. De financieel directeur Sarah Kuijlaars na twee jaar per direct op. Dat is volgens Kuijlaars om persoonlijke redenen en volgens Arcadis met wederzijdse instemming. ING verwacht een opvolger uit eigen gelederen. Arcadis blijft een sterk bedrijf, aldus analist Quirijn Mulder.

Chiptoeleverancier ASMI pakte de koppositie en ging 3,3% vooruit.

Bodemonderzoeker Fugro (+0,2%) nam het Belgische Orex over, een sectorgenoot in geoconsulting en aardlagentests.

PostNL (+1,4%) zag dat analisten van KBC Securities de verwachtingen verlagen over toekomstige resultaten voor het concern. Het halveerde zijn koersdoel tot €1,70 bij een houden-advies.

Qiagen (+0,9%) kreeg een adviesverlaging van Berenberg, tot ’houden’, bij een koersdoel van €39. De overmame door Thermo Fisher is vrijwel zeker, aldus Berenberg.

Pershing Square (+2,2%) meldde dat het coronavirus ’substantiële’ impact op de economie zal krijgen en heeft zich volgens een bericht aan de markt met hedges tegen verdere verliezen ingedekt.

Meer financieel nieuws direct in je mail? Meld je hier aan.