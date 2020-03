Beleggers duiken op aandelen Ahold en DSM

De AEX-index noteerde rond kwart voor vier 1% hoger bij 555,49 punten na eerder in de middag nog een tussentijdse piek van 561 punten te hebben neergezet. De AMX-index zakte 0,1% naar 867,61 punten.

Elders in Europa kregen de beurzen ook minder vaart. De Duitse DAX-index pakte nog 0,8% winst, de CAC-40 steeg 0,7%.

Volgens Corné van Zeijl, analist bij Actiam, werden de overwegend hogere koersen op het Damrak geholpen door de uitslagen van de voorverkiezingen in Amerika op Super Tuesday. Hij wijst er op dat de overwinning van de traditionele presidentskandidaat Joe Biden bij de Democraten opluchting gaf in de markt. „De opkomst van Bernie Sanders speelde voor Super Tuesday toch een rol waar je rekening mee moest houden. De opmerkelijke revival van Biden is een positieve factor voor de beurzen.” Wall Street trok zich bij de start ook flink op aan de verwachting dat Biden aan het langste eind zal gaan trekken in de verkiezingsrace bij de Democraten. De steun die de afgevallen kandidaat Michael Bloomberg aan Biden gaf, viel ook in goede aarde Een sterk meevallend cijfer uit de Amerikaanse dienstensector droeg eveneens bij aan de goede sfeer bij de belangrijkste graadmeters in de VS.

Philip Marey, econoom bij Rabobank, voorziet dat met het verdwijnen van een aantal middenkandidaten de weg voor Biden vrij is gekomen om Sanders die vooral stemmers uit de linkse hoek trekt te kunnen verslaan. „Of Biden een kans maakt tegen president Trump zal vooral afhangen in hoeverre het effect van het coronavirus op de Amerikaanse economie snel gaat verdwijnen. Republikeinen kunnen Trump veel vergeven zolang het economisch maar goed blijft gaan.”

Het nieuws dat Italië heeft besloten om alle scholen en universiteiten voorlopig dicht te houden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, temperde in de middag het optimisme.

Cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt hadden weinig impact op de stemming. Volgens salarisverwerker ADP kwamen er vorige maand iets meer banen bij in het Amerikaanse bedrijfsleven dan werd verwacht. „Zo lang je nog naar februari zit te kijken, moet de corona-factor nog plaatsvinden. Alle cijfers in maart zullen dat pas in zich hebben,” stelt van Zeijl.

Voor beleggers met een lange horizon biedt de grote turbulentie op de aandelenmarkten vanwege de impact van het coronavirus koopkansen, meent van Zeijl. „De winstcijfers van bedrijven over het eerste kwartaal zullen slecht zijn en mogelijk ook nog in het tweede kwartaal, maar het gaat toch om een tijdelijk effect doordat de angst voor het coronavirus langzaam weer zal gaan verdwijnen.”

Verder gaat de aandacht uit naar de OPEC+-vergadering die morgen in Wenen van start gaat. De grote vraag is vooral hoe diep de leden bij het oliekartel in de olieproductie gaan snijden na de forse terugval van de olieprijzen in de voorbije weken in reactie op de uitbraak van het coronavirus die grote impact zal hebben op de vraag naar olie.

Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt verder dat beleggers na de aanvankelijke teleurstelling over het besluit van de Federal Reserve (Fed) om de rente met 50 basispunten te verlagen in tweede instantie wat milder zijn gestemd over de monetaire verruiming. „De forse renteverlaging door de Fed kwam dinsdag als een donderslag bij heldere hemel. De Fed heeft bij de onverwachte rentestap echter vooral gekeken naar het midden-en kleinbedrijf in de VS dat veel last begon te krijgen van de gevolgen door de verspreiding van het coronavirus.”

Nijkamp houdt er rekening mee dat er na de scherpe verliezen van vorige week de opgaande lijn voor de koersen op het Damrak een vervolg zal krijgen. „Het herstel zal wel met horten en stoten gaan, maar na het neerzetten van het dieptepunt van afgelopen vrijdag gaat de AEX naar verwachting niet verder weggzakken. In de meeste sectoren zal er waarschijnlijk de komende tijd een inhaalslag gaan komen. Voor bedrijven actief in de toeristenbranche blijft er nog wel reden voor terughoudendheid.”

Arcelor bovenaan

In de AEX hield ArcelorMittal nog een winst van 0,9% over. Het staalconcern reageerde daarmee op het bericht dat de Europese Unie de importheffing met 50% tot 66% op goedkoop Chinees ’dumpstaal’ voor vijf jaar heeft bevestigd.

Supermarktconcern Ahold Delhaize dat grote belangen heeft in de VS was steeds goed op dreef en steeg 4,8%. DSM hield eveneens de wind stevig in de rug met een vooruitgang van 2,8%. Zwaargewicht ASML steeg met 2%.

Verder konden de verzekeraars op kopersinteresse rekenen na de stabilisering van de rente op de obligatiemarkten. ASR won 1,5%. NN Group pluste 2,1% en Aegon1,5%.

Shell (+1,9%) zag een verdubbeling van de instroom in zijn obligaties.

Prosus (+1,8%) reageerde op de aankondiging dat zijn onderdeel OLX Brazil voor €2,9 miljard het Braziliaanse techbedrijf Grupo ZAP heeft gekocht.

Philips dikte 0,4% aan. Het zorgtechnologiebedrijf liet weten in China extra orders te hebben gekregen voor CT-scanners vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het gaat om tientallen bestellingen.

Bij de schaarse verliezers keek ING aan tegen een daling van 2,3%. Voor Aalberts Industries hadden beleggers 4,3% minder over.

Arcadis drong het verlies terug tot een min van 0,3%. De financieel directeur Sarah Kuijlaars na twee jaar per direct op. Dat is volgens Kuijlaars om persoonlijke redenen en volgens Arcadis met wederzijdse instemming. ING verwacht een opvolger uit eigen gelederen. Arcadis blijft een sterk bedrijf, aldus analist Quirijn Mulder.

Chiptoeleverancier ASMI viel goed in de smaak en ging 2% vooruit. Boskalis pakte de koppositie met een plus van 2,9%.

Bodemonderzoeker Fugro (+0,2%) nam het Belgische Orex over, een sectorgenoot in geoconsulting en aardlagentests.

PostNL (+0,4%) zag dat analisten van KBC Securities de verwachtingen verlagen over toekomstige resultaten voor het concern. Het halveerde zijn koersdoel tot €1,70 bij een houden-advies.

Qiagen (+0,9%) kreeg een adviesverlaging van Berenberg, tot ’houden’, bij een koersdoel van €39. De overmame door Thermo Fisher is vrijwel zeker, aldus Berenberg.

Pershing Square (+2,9%) meldde dat het coronavirus ’substantiële’ impact op de economie zal krijgen en heeft zich volgens een bericht aan de markt met hedges tegen verdere verliezen ingedekt.

