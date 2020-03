Beurs: belegger stapt weer in na drama Fed-rentebesluit

De AEX-index noteerde rond 10 uur 0,5% hoger bij 553,2 punten. De AMX-index stond 0,3% lager bij 856,7 punten.

Broker DeGiro meldde in Nederland een naar eigen zeggen ongekende instroom van particuliere beleggers over de afgelopen twee maanden, met een stijging van 144% afgezet op jaarbasis.

Elders in Europa noteerde de Duitse DAX-index 0,5% winst, de CAC-40 steeg 0,5% en de Britse FTSE 100 steeg 0,8%.

Het coronavirus hield ook vaart. Het heeft volgens officiële tellingen inmiddels ruim 3200 dodelijke slachtoffers gemaakt, dik 93.000 mensen raakten besmet.

De Chinese dienstensector zakte volgens laatste indexcijfers van Caixin en Markit van 51,8 naar 26,5, wijzend op forse krimp. Peking kondigde aan kleinere bedrijven nog eens extra te steunen. Zijn autoindustrie bleek in februari met 80% omzetdaling getroffen.

De Nikkei-index in Japan sloot licht hoger, ondanks forse verliezen voor banken. De Hangseng-index gaf klein verlies, de CSI 300-index met grote Chinese bedrijven won 0,6%.

Wall Street sloot dinsdagavond met fors verlies. De Dow Jones raakte 2,9% kwijt. De markt verwerkte een tegenvallende renteverlaging van de Federal Reserve. Dat kwam volgens broker IG vooral door het commentaar dat de Fed beperkingen ziet in de invloed die het monetaire beleid op de economie kan hebben.

Beleggers zochten meer details en koersten vervolgens op veiligheid: de yield van de tienjaars Amerikaanse staatslening ging door de grote vraag voor het eerst onder 1% tot 0,945% woensdag. Volgens ING zal de Fed vanwege de onzekerheid met aanvullende maatregelen komen.

Zakenbank UBS meldde snel steun van de ECB te verwachten.

Futures voor opening van beurzen op Wall Street om 15.30 uur noteerden ruim hoger: 1,4% voor de Dow Jones, 1,2% voor de S&P500.

De euro ging 0,1% zuidwaarts bij $1,116. Brentolie steeg, in aanloop naar de OPEC-vergadering, met 1,1% tot $52,40 per vat. Goud verloor 0,5%, bitcoin dobberde rond $8785.

Arcelor bovenaan

ArcelorMittal (+1,9%) reageerde bij de hoofdfondsen op het bericht dat de Europese Unie de importheffing met 50% tot 66% op goedkoop Chinees ’dumpstaal’ voor vijf jaar heeft bevestigd.

Na het rentebesluit noteerde ABN Amro 0,2% verlies, ING zakte 0,6%, ASR verloor 0,3%. ING meldde, na overleg met de ASR-top, dat de verzekeraar er degelijk voorstaat, ondanks het coronaviruseffect. Financial NN Group won juist 0,4%.

Defensieve aandelen werden opgezocht: Ahold Delhaize steeg 0,5%, AkzoNobel, KPN en Heineken gingen in dit tempo mee.

Shell (-0,7%) zag een verdubbeling van de instroom in zijn obligaties.

Prosus (-0,5%) reageerde op de aankondiging dat zijn onderdeel OLX Brazil voor €2,9 miljard het Braziliaanse techbedrijf Grupo ZAP heeft gekocht.

Bij de verliezers ging vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield op 1,8% verlies aan kop.

Bij ingenieursbureau Arcadis (-4%) in de Midkap stapte financieel directeur Sarah Kuijlaars na twee jaar per direct op. Dat is volgens Kuijlaars om persoonlijke redenen en volgens Arcadis met wederzijdse instemming. ING verwacht een opvolger uit eigen gelederen. Arcadis blijft een sterk bedrijf, aldus analist Quirijn Mulder.

Flow Traders won de koppositie dankzij 0,8% koerswinst.

PostNL zag dat analisten van KBC Securities de verwachtingen verlagen over toekomstige resultaten voor het concern. Het halveerde zijn koersdoel tot €1,70 bij een houden-advies.

Qiagen (+0,9%) kreeg een adviesverlaging van Berenberg, tot ’houden’, bij een koersdoel van €39. De overmame door Thermo Fisher is vrijwel zeker, aldus Berenberg.

Pershing Square meldde dat het coronavirus ’substantiële’ impact op de economie zal krijgen en heeft zich met hedges tegen verdere verliezen ingedekt.

